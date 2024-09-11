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Сборная Азербайджана одержала победу в первом туре Всемирной шахматной олимпиады

Сборная Азербайджана одержала победу в первом туре Всемирной шахматной олимпиады Женская сборная Азербайджана начала 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду в венгерском Будапеште с победы.
Индивидуальные
11 сентября 2024 г. 22:13
Сборная Азербайджана одержала победу в первом туре Всемирной шахматной олимпиады

Женская сборная Азербайджана начала с победы 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду в венгерском Будапеште.

Как передает Report, в первом туре азербайджанские шахматистки уверенно обыграли соперниц из Никарагуа со счетом 4:0.

Ульвия Фаталиева – Мария Гаранадос 1:0

Гёвхар Бейдуллаева – Кристиана Мартинес 1:0

Ханым Баладжаева – Абигель Кабесас 1:0

Гюльнар Мамедова – Александра Муньос 1:0

Отметим, что сегодня мужская сборная сыграет с коллективом из Иордании. В состав азербайджанской команды, капитаном которой является Теймур Раджабов, помимо него, входят Шахрияр Мамедьяров, Ниджат Аббасов, Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы и Мухамед Мурадлы.

Всемирная шахматная олимпиада, проходящая каждые два года, является крупнейшим командным шахматным турниром. В этом году в Будапешт приехали 380 команд (женские и мужские) из почти 200 стран.

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Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan millisi qələbə qazanıb

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