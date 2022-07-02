Определился победитель квалификации Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший занял первое место по итогам квалификации десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании.

Испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший занял первое место по итогам квалификации десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании.

Как передает Report, Сайнс проехал лучший круг за 1 минуту 40,983 секунды, он впервые в карьере завоевал поул-позицию (первое место на старте). Вторым стал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен (отставание - 0,072 секунды). Тройку лучших замкнул гонщик команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер (+0,315).

Гонка Гран-при Великобритании пройдет в воскресенье, в 18:00 по бакинскому времени.