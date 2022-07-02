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Определился победитель квалификации Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Определился победитель квалификации Гран-при Великобритании "Формулы-1" Испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший занял первое место по итогам квалификации десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании.
Индивидуальные
2 июля 2022 г. 19:47
Определился победитель квалификации Гран-при Великобритании Формулы-1

Испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший занял первое место по итогам квалификации десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании.

Как передает Report, Сайнс проехал лучший круг за 1 минуту 40,983 секунды, он впервые в карьере завоевал поул-позицию (первое место на старте). Вторым стал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен (отставание - 0,072 секунды). Тройку лучших замкнул гонщик команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер (+0,315).

Гонка Гран-при Великобритании пройдет в воскресенье, в 18:00 по бакинскому времени.

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