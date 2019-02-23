Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев завоевал бронзу на турнире «Большого шлема» в Дюссельдорфе.

Как передаёт Report, выступающий в весовой категории 73 кг 28-летний спортсмен второй год подряд поднимается на пьедестал турнира «Большого шлема».

В поединке за бронзу Оруджев одолел призёра чемпионатов мира и Европы, россиянина Мусу Могушкова за 3 минуты 14 секунд.

Эта медаль стала первой для сборной Азербайджана на турнире «Большого шлема». Начавшие выступать сегодня в весе 81 кг Фаган Гулузаде и Мурад Фатиев прошли два этапа, но выбыли в 1/8 финала. В первый день соревнований выбыли три представителя мужской и четверо – женской команды страны.

Отметим, что 24 февраля в рамках турнира «Большого шлема» Мамедали Мехтиев (90 кг) в 1/32 финала встретится с израильтянином Ли Кочманом, Зелим Коцоев (100 кг) - с австрийцем Аароном Фара, Эльмар Гасымов в 1/16 финала встретится с победителем пары Томас Брисено (Чили) – Л.А.Смит (США), Ушанги Кокаури (+100 кг) - с победителем пары Франсиско Солис (Чили) – Джейгу Юн (Южная Корея).

В соревновании среди женщин Ирина Киндзерска в весовой категории +78 встретится в 1/8 финала с победительницей пары Сандра Яблонските (Литва) – Ксения Чибисова (Россия).