Руслан Лунев: Верю, что во время Исламиады завоюю золотую медаль

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве молодежи и спорта прошла встреча с бронзовым призером прошедшего в столице Индии Дели Кубка мира по стрельбе Русланом Луневым.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие заведующий спортивным отделом министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров, мать и личный тренер спортсмена, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, вице-президент Федерации стрельбы Азербайджана Ирада Ашумова.

Ф.Мансуров сказал, что завоевание азербайджанским спортсменом бронзовой медали очень хороший результат и поздравил Р.Лунева с достижением.

Р.Лунев отметил, что завоевание бронзовой медали на Кубке мира стало для него сюрпризом и заявил, что верит в достижение более лучшего результата на IV Играх исламской солидарности: "Верю, что во время Исламиады завоюю золотую медаль".

Отметим, что в Кубке мира в соревнованиях по стрельбе с расстояния 25 м Р.Лунев завоевал бронзовую медаль. В квалификационном раунде он набрал 579, а в финале - 23 очка.