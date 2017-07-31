Руслан Лунев назвал причину неудачного выступления на чемпионате Европы по стрельбе

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ "Соревнование для меня прошло не очень хорошо. На Исламиаде я достиг больших успехов. Если бы я продемонстрировал те же показатели, смог бы завоевать медаль. К сожалению, не получилось".

Об этом, оценивая свое выступление на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, заявил Report Руслан Лунев, завоевавший золотую медаль на IV Играх Исламской солидарности "Баку 2017".

28-летний спортсмен связал свое неудачное выступление на первенстве континента с тем, что не смог подготовиться к турниру. Он заявил, что не смог подготовиться из-за недостатка пуль.

Победитель Исламиады сказал, что его цель - попасть в число призёров Летних Олимпийских игр: "Каждый спортсмен желает завоевать медаль на Олимпиаде. Буду усердно готовиться к Токио-2020, чтобы суметь проявить себя там. Шанс есть всегда. Я уже без труда борюсь с сильными соперниками".

Отметим, что Р. Лунев на чемпионате Европы в стрельбе из пистолета на дистанции 25 м занял 7 и 9 места. На турнире, который стартовал 21 июля, никто из азербайджанских стрелков не смог завоевать медалей. Соревнование завершится 4 августа.