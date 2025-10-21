Руководство секретариатом Шахматной ассоциации тюркоязычных стран поручено Илахе Гадимовой

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Индивидуальные
    • 21 октября, 2025
    • 13:10
    Руководство секретариатом Шахматной ассоциации тюркоязычных стран поручено генеральному секретарю Федерации шахмат Азербайджана (ФША) Илахе Гадимовой.

    Об этом Report сообщили в ФША.

    На заседании руководства Шахматной ассоциации тюркоязычных стран в Астане президент ФИДЕ Аркадий Дворкович отметил особую роль шахмат в развитии культурных и спортивных связей между странами.

    В ходе мероприятия обсуждались вопросы подготовки устава организации и календаря мероприятий на следующий год. Также были выдвинуты предложения по управлению секретариатом, включая финансирование организации.

    В настоящее время в организации, ставшей в прошлом году членом Международной шахматной федерации, председательствует Турецкая шахматная федерация. С 2026 года председательство в Шахматной ассоциации тюркоязычных стран перейдет к Казахстанской шахматной федерации.

    Турция также объявила о проведении командного турнира тюркоязычных стран среди 16-летних шахматистов в городе Газиантеп с 6 по 14 декабря.

    Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının katibliyinə rəhbərlik İlahə Qədimovaya həvalə olunub

    Лента новостей