Руководство секретариатом Шахматной ассоциации тюркоязычных стран поручено Илахе Гадимовой

Руководство секретариатом Шахматной ассоциации тюркоязычных стран поручено генеральному секретарю Федерации шахмат Азербайджана (ФША) Илахе Гадимовой.

Об этом Report сообщили в ФША.

На заседании руководства Шахматной ассоциации тюркоязычных стран в Астане президент ФИДЕ Аркадий Дворкович отметил особую роль шахмат в развитии культурных и спортивных связей между странами.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы подготовки устава организации и календаря мероприятий на следующий год. Также были выдвинуты предложения по управлению секретариатом, включая финансирование организации.

В настоящее время в организации, ставшей в прошлом году членом Международной шахматной федерации, председательствует Турецкая шахматная федерация. С 2026 года председательство в Шахматной ассоциации тюркоязычных стран перейдет к Казахстанской шахматной федерации.

Турция также объявила о проведении командного турнира тюркоязычных стран среди 16-летних шахматистов в городе Газиантеп с 6 по 14 декабря.