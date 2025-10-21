İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının katibliyinə rəhbərlik İlahə Qədimovaya həvalə olunub

    Fərdi
    • 21 oktyabr, 2025
    • 12:30
    Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının katibliyinə rəhbərlik İlahə Qədimovaya həvalə olunub

    Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının katibliyinə rəhbərlik Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) baş katibi İlahə Qədimovaya həvalə olunub.

    Bu barədə "Report"a AŞF-dən mulamat verilib.

    Bu, Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının rəhbər şəxslərinin iclasında gerçəkləşib.

    Toplantıda ilk çıxış edən FIDE prezidenti Arkadi Dvorkoviç ölkələr arasında mədəni və idman əlaqələrinin genişlənməsində şahmatın xüsusi rol oynadığını bildirib.

    İclas zamanı təşkilatın nizamnaməsinin hazırlanması və növbəti il üçün təqvim müzakirə olunub. Eyni zamanda katibliyin idarə olunması, o cümlədən təşkilatın maliyyələşməsi ilə bağlı təkliflər irəli sürülüb.

    Ötən il FIDE-yə üzv qəbul edilən təşkilata hazırda Türkiyə Şahmat Federasiyası rəhbərlik edir. 2026-cı ildən isə Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasında sədrlik Qazaxıstan Şahmat Federasiyasına ötürüləcək.

    Qeyd edək ki, Türkiyə 6-14 dekabr tarixlərində Qaziantep şəhərində 16 yaşlılar arasında türkdilli ölkələrin şahmat üzrə komanda yarışını təşkil edəcəyini elan edib.

    Şahmat İlahə Qədimova Azərbaycan Şahmat Federasiyası Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyası
    Руководство секретариатом Шахматной ассоциации тюркоязычных стран поручено Илахе Гадимовой

    Son xəbərlər

    13:47

    Azərbaycan ötən ay genişzolaqlı internetin orta sürətinə görə Cənubi Qafqazda liderliyini saxlayıb

    İKT
    13:43

    AFFA U-13 Liqasında çıxış edən komanda yarışdan kənarlaşdırılıb

    Futbol
    13:43

    Ukraynada hərbi səfərbərliyin yeni dalğası elan olunub

    Digər ölkələr
    13:41

    Prezident İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonunadək baş verə bilər

    Xarici siyasət
    13:40

    Erməni sürücülərin Rusiya ərazisində qalma müddəti 180 günə qədər uzadıla bilər

    Region
    13:37

    "Şamaxı"nın futbolçusu 3 oyunluq cəzalanıb, klub 4500 manat cərimələnib

    Futbol
    13:37

    Azərbaycan Prezidenti: Bakı və Astananın aktiv qarşılıqlı fəaliyyəti ciddi geosiyasi əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    13:37

    Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü keçirilib - ƏLAVƏ OLUNUB

    Xarici siyasət
    13:36

    AFFA İntizam Komitəsi "Neftçi"ni 9700 manat cərimələyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti