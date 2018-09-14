Ровнаг Абдуллаев встретился с членами национальной команды по дзюдо

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Ровнаг Абдуллаев в преддверии предстоящего в Баку чемпионата мира встретился с членами национальной команды.

Как сообщает Report, на встрече главный тренер мужской сборной Руслан Машуренко и его коллега Натик Багиров, возглавляющий женскую сборную, рассказали о подготовке к престижному соревнованию. Они довели до внимания, что провели в различных странах учебно-тренировочные сборы на высоком уровне и завоевали медали на различных турнирах. Оба специалиста подчеркнули, что приложат все усилия для того, чтобы показать достойные результаты на чемпионате мира.

Р.Абдуллаев, в свою очередь, особо подчеркнул внимание, оказываемое спорту, в том числе дзюдо на государственном уровне. Он отметил, что наглядным примером этому служит поручение Азербайджану такого престижного соревнования, как чемпионат мира. Президент ФДА пожелал дзюдоистам удачи на чемпионате мира.

Во встрече также приняли участие вице-президенты федерации Микаил Исмайлов, Садыг Садыгов, Эльнур Мамедли, а также двукратный паралимпийский чемпион по дзюдо Ильхам Закиев.

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо состоится 20-27 сентября на Национальной гимнастической арене.