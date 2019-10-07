Ровнаг Абдуллаев принял участие в открытии памятника дзюдо - ВИДЕО

Перед Олимпийским музеем в Лозанне, Швейцария, впервые состоялось открытие памятника дзюдо.

Как сообщает Report, в мероприятии также принял участие президент Федерации дзюдо Азербайджана, член Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) Ровнаг Абдуллаев.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент IJF Мариус Визер в своих выступлениях рассказали об истории и популярности этого вида спорта. Затем они сняли накидку с памятника.

В ходе церемонии Р.Абдуллаев встретился с Т.Бахом и М.Визером. На встрече были обсуждены развитие спорта, в том числе дзюдо в Азербайджане, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.