Ровнаг Абдуллаев принял участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира по дзюдо - ФОТО

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ На чемпионате мира по дзюдо в Баку определились победители третьего дня.

Как сообщает Report, Цукада Йошида (Япония), победившая в финале Некоду Смите-Давис (Великобритания) в весовой категории 57 килограмм, стала чемпионкой мира.

В весовой категории 73 килограмма среди мужчин в финале встретились Соичи Хашимото и дзюдоист из Республики Корея Чангрим Ан. Встреча закончилась победой корейского спортсмена.

B этой весовой категории Идаят Гейдаров, представляющий Азербайджан, победил монгольского спортсмена Цогтбаатара Ценд-Очиру и завоевал бронзовую медаль.

Медали победителям вручил президент Федерации дзюдо Азербайджана, член Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо Ровнаг Абдуллаев.

Фото: Фири Салим