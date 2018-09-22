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    Ровнаг Абдуллаев принял участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира по дзюдо - ФОТО

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ На чемпионате мира по дзюдо в Баку определились победители третьего дня.

    Как сообщает Report, Цукада Йошида (Япония), победившая в финале Некоду Смите-Давис (Великобритания) в весовой категории 57 килограмм, стала чемпионкой мира.

    В весовой категории 73 килограмма среди мужчин в финале встретились Соичи Хашимото и дзюдоист из Республики Корея Чангрим Ан. Встреча закончилась победой корейского спортсмена.

    B этой весовой категории Идаят Гейдаров, представляющий Азербайджан, победил монгольского спортсмена Цогтбаатара Ценд-Очиру и завоевал бронзовую медаль.

    Медали победителям вручил президент Федерации дзюдо Азербайджана, член Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо Ровнаг Абдуллаев.

    Фото: Фири Салим

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