 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ровнаг Абдуллаев наградил азербайджанского дзюдоиста, завоевавшего в турнире "Большой шлем" бронзовую медаль - ФОТО

    Состоялась церемония награждения в весовой категории 60 кг© Report.az

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ На организованном в Баку турнире "Большой шлем" состоялась церемония награждения в весовой категории 60 кг.

    Как сообщает Report, награду вручили президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Садыг Садыгов и Эльнур Мамедли.

    В данной весовой категории японец Тору Шишиме завоевал золотую медаль, узбек Мухриддин Тиловов - серебряную, а бронзовыми призерами стали азербайджанец Орхан Сафаров и болгар Янислав Герчев. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi