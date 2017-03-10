Ровнаг Абдуллаев наградил азербайджанского дзюдоиста, завоевавшего в турнире "Большой шлем" бронзовую медаль - ФОТО

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ На организованном в Баку турнире "Большой шлем" состоялась церемония награждения в весовой категории 60 кг.

Как сообщает Report, награду вручили президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Садыг Садыгов и Эльнур Мамедли.

В данной весовой категории японец Тору Шишиме завоевал золотую медаль, узбек Мухриддин Тиловов - серебряную, а бронзовыми призерами стали азербайджанец Орхан Сафаров и болгар Янислав Герчев.