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    ​Ровнаг Абдуллаев: Дзюдо мне не чуждо - ИНТЕРВЬЮ

    ФДА и основная учебно-тренировочная база будут расположены на Бакинском олимпийском стадионе

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ После отчетно-избирательной конференции Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) в Национальном олимпийском комитете (НОК) новый президент ФДА ответил на интересующие журналистов вопросы.

    Report предлагает вниманию читателей данное интервью:

    - По рекомендации главы государства и президента Национального олимпийского комитета Ильхама Алиева состоялись выборы и меня избрали президентов Федерации дзюдо Азербайджана. Я выражаю господину президенту благодарность за выдвижение моей кандидатуры на данную должность. Я приложу все усилия, чтобы оправдать это высокое доверие. Основная поставленная перед нами цель заключается в достижении развития дзюдо и поддержке условий, созданных для занятия азербайджанской молодежи спортом. Мы должны приложить максимальные усилия, чтобы наша молодежь проявляла интерес к дзюдо и показала хорошие результаты, представив Азербайджан на международной арене. Мы сделаем для этого все возможное.

    - Впредь Вы будете возглавлять две ведущие федерации. Не затруднит ли Вас одновременное руководство АФФА и ФДА?

    - Нет. Эти федерации не зависят от одного человека. Мы единая команда и все работы выполняются командой как в АФФА, так и в ФДА. Главный вопрос заключается в организации работы.

    - Возможен ли трансфер в национальную сборную по дзюдо главного тренера?

    - Говорить об этом пока рано. Дзюдо мне не чуждо. Дзюдо также развивается в спортивном клубе "Нефтчи". Могу сказать, что в данном клубе работает 90% тренеров по этому виду спорта. Я также постоянно занимался их делами и контролировал работу. В "Нефтчи" 23 тренера по дзюдо. Мы рассмотрим данный вопрос. Главное, чтобы был результат. До летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро остается меньше года. До тех пор мы должны завоевать максимальное количество лицензий. Кто бы ни был главным тренером, перед ним будет поставлена эта цель.

    - На Лондонской олимпиаде 2012 года наши дзюдоисты остались без медали. Удастся ли завоевать медаль на этот раз?

    - Мы постараемся и сделаем все от нас зависящее.

    - Где будет находиться база Федерации дзюдо Азербайджана?

    - ФДА и основная учебно-тренировочная база будут расположены на Бакинском олимпийском стадионе.

    - В последнее время дзюдоисты жаловались на отсутствие должных условий...

    - Мы постараемся, чтобы условия были хорошими. А вопрос достижения успеха зависит от них самих. 

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