Россию могут допустить к ОИ-2020 только под нейтральным флагом и без гимна

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал допустить российских спортсменов к Олимпийским играм 2020 года в Токио под нейтральным флагом и без использования гимна.
Как передает Report со ссылкой на The New York Times, российские спортсмены выступят на вторых Олимпийских играх подряд в нейтральном статусе и получат любые завоеванные медали без поднятия государственного флага и исполнения национального гимна.
Исполком ВАДА рассмотрит рекомендацию 9 декабря.
Напомним, статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
Anar TağıyevАвтор новости