Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду 2020 без национального флага

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага.

Как сообщает Report, об этом заявил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Напомним, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) объявил об отстранении российских атлетов от участия в крупных международных спортивных соревнованиях. В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага и гимна страны. Также Россия на четыре года лишится права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.