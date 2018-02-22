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    Россиянин лишен бронзовой медали на зимних Олимпийских играх

    CAS подтвердил нарушение Александром Крушельницким антидопинговых правил

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил нарушение антидопинговых правил бронзовым призером в керлинге, россиянином Александром Крушельницким на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхан.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба CAS.

    Согласно решению суда, допинг-тест оказался положительным. В организме спортсмена обнаружен запрещенный препарат - мельдоний.

    Сам Крушельницкий не опровергает факт. 26-летний спортсмен отстранен от Олимпиады, его результаты и аккредитация аннулированы, а имя исключено из списка участников.

    Международный олимпийский комитет и Всемирная федерация керлинга пересмотрят вопрос распределения медалей.

    После данного решения, количество медалей в активе России сократилось до 13-ти (4 серебряные, 9 бронзовые).

    Отметим, что на Олимпиаде Александр Крушельницкий выступает вместе с супругой Анастасией Брызгаловой. Они завоевали бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. 

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