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    ​Россия обнародовала стоимость билетов на сочинский этап "Формулы-1"

    Болельщикам придется раскошелиться как минимум на 130 манатов

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована стоимость билетов на предстоящий в будущем году в России этап чемпионата мира по "Формуле-1".

    Как сообщает Report, билеты будут стоить от 8 300 рублей (около 130 манатов) и выше.

    Указанные цены касаются временных трибун. Чтобы занять место на основных трибунах, болельщикам придется раскошелиться на 18 800 рублей (около 290 манатов).

    Российский этап соревнований пройдет 29 апреля-1 мая 2016 года мая в Сочи.

    Отметим, что азербайджанское Гран-при чемпионата мира по "Формуле-1" пройдет на улицах Баку 17-19 июня.

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