Российский спортсмен получил предложение от Азербайджана

Российский фигурист Джонатан Гурейро получил предложение от Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом спортсмен австралийского происхождения заявил в интервью "Комсомольской правде".
30-летний фигурист отметил, что к нему, помимо Азербайджана, присматриваются Австралия и Англия: "Я не принял эти предложения, поскольку хочу выступать за сборную России".
Вице-президент Федерации фигурного катания Азербайджана Фуад Гулиев также подтвердил Report эту информацию. По словам Гулиева, мать Гурейро - Светлана Ляпина работала тренером в сборной Азербайджана. "Я спросил ее, хотел бы ее сын выступать за Азербайджан. Она ответила, что их выбор пал на Россию".
Отметим, что Джонатан Гурейро - серебряный и бронзовый призер Чемпионатов мира среди юниоров.