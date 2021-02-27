Российский спортсмен получил предложение от Азербайджана

Российский фигурист Джонатан Гурейро получил предложение от Азербайджана.

Российский фигурист Джонатан Гурейро получил предложение от Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом спортсмен австралийского происхождения заявил в интервью "Комсомольской правде".

30-летний фигурист отметил, что к нему, помимо Азербайджана, присматриваются Австралия и Англия: "Я не принял эти предложения, поскольку хочу выступать за сборную России".

Вице-президент Федерации фигурного катания Азербайджана Фуад Гулиев также подтвердил Report эту информацию. По словам Гулиева, мать Гурейро - Светлана Ляпина работала тренером в сборной Азербайджана. "Я спросил ее, хотел бы ее сын выступать за Азербайджан. Она ответила, что их выбор пал на Россию".

Отметим, что Джонатан Гурейро - серебряный и бронзовый призер Чемпионатов мира среди юниоров.