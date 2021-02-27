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Российский спортсмен получил предложение от Азербайджана

Российский спортсмен получил предложение от Азербайджана Российский фигурист Джонатан Гурейро получил предложение от Азербайджана.
Индивидуальные
27 февраля 2021 г. 17:38
Российский спортсмен получил предложение от Азербайджана

Российский фигурист Джонатан Гурейро получил предложение от Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом спортсмен австралийского происхождения заявил в интервью "Комсомольской правде".

30-летний фигурист отметил, что к нему, помимо Азербайджана, присматриваются Австралия и Англия: "Я не принял эти предложения, поскольку хочу выступать за сборную России".

Вице-президент Федерации фигурного катания Азербайджана Фуад Гулиев также подтвердил Report эту информацию. По словам Гулиева, мать Гурейро - Светлана Ляпина работала тренером в сборной Азербайджана. "Я спросил ее, хотел бы ее сын выступать за Азербайджан. Она ответила, что их выбор пал на Россию".

Отметим, что Джонатан Гурейро - серебряный и бронзовый призер Чемпионатов мира среди юниоров.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya idmançısı Azərbaycandan təklif alıb

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