Российский чемпион мира по шахматам завершил карьеру

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник завершил карьеру.

Как сообщает Report, об этом российский гроссмейстер заявил официальному сайту супертурнира "Tata Steel Chess", который проходит в голландском Вейк-ан-Зее.

По словам гроссмейстера, он задумывался об этом давно.

"Я принял решение закончить свою профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад, и теперь, сыграв свой последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично", - сказал 44-летний шахматист.

Отметим, что Крамник являлся чемпионом мира с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации. В 2006 году титулы чемпиона мира вновь были объединены - Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова, став 14-м чемпионом мира. В 2007 году уступил мировую шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду. Участвовавшие в турнире азербайджанские шахматисты Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров заняли 7-е и 12-е место соответственно.