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Российских спортсменов не допустят на церемонию открытия Всемирных игр в Китае

Российских спортсменов не допустят на церемонию открытия Всемирных игр в Китае в ТАСС было. но я подогнала под аз версию. Там лишнего много и немного в др форме
Индивидуальные
1 августа 2025 г. 17:32
Российских спортсменов не допустят на церемонию открытия Всемирных игр в Китае

Российские спортсмены не будут допущены на церемонию открытия Всемирных игр в Китае.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил один из представителей команды России.

По его словам, Международная ассоциация всемирных игр (IWGA) не допустит к участию в мероприятии спортсменов, выступающих под нейтральным флагом AIN.

Он добавил, что российские спортсмены не будут присутствовать на мероприятии даже в качестве зрителей.

Отметим, что Всемирные игры пройдут в китайском Ченду с 7 по 17 августа. Российские спортсмены будут участвовать в турнире в нейтральном статусе.

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Версия на английском языке Russian athletes barred from World Games opening ceremony in China
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı idmançılar Çində keçiriləcək Dünya Oyunlarının açılış mərasiminə buraxılmayacaqlar

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