Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Российская пловчиха завоевала золотую медаль на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    • 28 сентября, 2025
    • 11:32
    Российская пловчиха завоевала золотую медаль на III Играх СНГ

    Российская спортсменка завоевала золотую медаль на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане.

    Как сообщает Report, Маирия Лаковлева заняла первое место в соревнованиях по плаванию брассом на дистанции 200 метров.

    Валерия Шулько из Беларуси заняла второе место, а ее соотечественница Бажена Пиваш – третье.

    III Игры СНГ Россия плавание золотая медаль
    III MDB Oyunlarında Rusiya idmançısı qızıl medal əldə edib

    Последние новости

    12:39

    В Азербайджане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

    Экология
    12:37

    Зеленский: Россия применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет

    Другие страны
    12:24

    Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ

    Индивидуальные
    12:11

    Определились победители в соревнованиях по плаванию III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:59
    Фото

    В честь Дня памяти проведена серия массовых мероприятий

    Внутренняя политика
    11:58

    В Армении задержали второго подозреваемого в связи с убийством главы общины Паракар

    В регионе
    11:52

    АЖД запустила первые внутрирегиональные пассажирские перевозки

    Инфраструктура
    11:39
    Фото

    Азербайджанский пловец взял бронзу III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:32

    Российская пловчиха завоевала золотую медаль на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    Лента новостей