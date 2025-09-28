Российская пловчиха завоевала золотую медаль на III Играх СНГ
Индивидуальные
- 28 сентября, 2025
- 11:32
Российская спортсменка завоевала золотую медаль на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане.
Как сообщает Report, Маирия Лаковлева заняла первое место в соревнованиях по плаванию брассом на дистанции 200 метров.
Валерия Шулько из Беларуси заняла второе место, а ее соотечественница Бажена Пиваш – третье.
