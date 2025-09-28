İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Fərdi
    • 28 sentyabr, 2025
    • 11:19
    Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında Rusiya idmançısı qızıl medal əldə edib.

    "Report"un məlumatına görə, qadınların 200 metr məsafəyə bras üslubu üzrə yarışında birinci yeri Mairia Lakovleva tutub.

    Belarusdan olan Valeria Şulko ikinci, onun həmyerlisi Bazhena Pivaş üçüncü olub.

    Российская пловчиха завоевала золотую медаль на III Играх СНГ

