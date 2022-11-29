Росс Браун покинул пост спортивного директора Формулы-1

Спортивный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 англичанин Росс Браун покинул свой пост.

Спортивный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 англичанин Росс Браун покинул свой пост.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба организации.

"Сейчас самое подходящее время для меня уйти на пенсию. Мы сделали большую часть работы, сейчас находимся в периоде консолидации. В 2026 году появится новая машина, но до этого еще четыре года, для меня это довольно далеко, так что лучше следующей группе людей взять на себя эту часть работы. Считаю, что покидаю Формулу-1 в прекрасное время", - сказал Браун.

"Я любил почти каждую минуту своей 46-летней карьеры, мне посчастливилось работать со многими отличными командами, гонщиками и людьми. Могу сказать наверняка, что без моей жены и поддержки семьи я бы не смог этого сделать. Теперь я буду смотреть Формулу-1 со своего дивана, аплодируя и ругаясь как фанат, довольный тем, что спорт находится в фантастическом месте и у него такое фантастическое будущее", - добавил он.

Брауну 68 лет, он занимал пост спортивного директора Формулы-1 с 2017 года. Свою карьеру в Формуле-1 специалист начал в качестве инженера команды "Уильямс" в 1978 году, в период с 1989 по 1991 год покидал Формулу-1. С 1991-го англичанин занимал пост технического директора и конструктора "Бенеттон", пилот команды немец Михаэль Шумахер дважды выиграл чемпионский титул (1994, 1995), команда также стала победителем Кубка конструкторов (1995). С 1997 года Браун начинает работать в "Феррари", команда под его руководством выиграла шесть Кубков конструкторов (1999-2004), а Шумахер завоевал еще пять чемпионских титулов (2000-2004).