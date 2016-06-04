​Родственники Мохаммеда Али начали подготовку к похоронам

Баку. 4 Июня. REPORT.AZ/ Боксер Мохаммед Али находится в "очень тяжелом состоянии". Его близкие уже начали подготовку к похоронам спортсмена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам супруги 74-летнего Мохаммеда Али, это вопрос нескольких часов.

Пациент был подключен к системе жизнеобеспечения в американском Финиксе из-за проблем с дыханием. Родственникам, прибывшим в больницу, специалисты сказали, что "конец близок". Респираторные проблемы осложняются болезнью Паркинсона, которую диагностировали боксеру в 1980-х. Четыре из его девяти дочерей сейчас находятся в больнице рядом с отцом.

Врачи оценивают перспективы выздоровления боксера как неопределенные и отказались от перевода Али в другую часть госпиталя, посчитав, что это плохо подействует на его состояние.

Али настолько плох, что даже если он сейчас выживет, он рискует остаться в вегетативном состоянии. Он потерял чувствительность кожного покрова, также у него возникли сложности с работой кишечника.

Между тем, уже несколько раз Али попадал в больницу, и его состояние называлось критическим. Тем не менее, легендарный спортсмен справлялся со всеми сложностями.