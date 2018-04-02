Роберт Житару: Азербайджанский боксер вел хорошую борьбу и был силен

Тыргу-Жиу. 2 апреля. REPORT.AZ/ "Мой последний бой был тяжелым".

Об этом восточно-европейскому бюро Report сообщил румынский боксер Роберт Житару, обыгравший азербайджанского боксера Тайфура Алиева в финале чемпионата Европы в румынском городе Тыргу-Жиу среди мужчин и женщин в весовой категории 56 кг.

По его словам, хоть и с трудом, он все же добился поставленной на континентальном первенстве цели: "Мне хотелось победить в финале. Я знал, что встречусь с трудным соперником. Прошла напряженная борьба. Азербайджанский боксер вел хорошую борьбу и был силен. Но несмотря на это я оправдал надежды и стал чемпионом".

Румынский боксер сказал, что азербайджанские спортсмены всегда были сильными соперниками. "Большинство боксеров, с которыми я встречался и которых знаю, очень сильные соперники. Они всегда работают над собой", - сказал он.

Отметим, что на вчерашнем напряженном финальном поединке между Р.Житару и Т.Алиевым румынский боксер стал чемпионом, одержав победу со счетом 4:1.