Рим отказывается принимать у себя Олимпийские игры 2024 года

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Столица Италии Рим откажется от кандидатуры на летние Олимпийские игры 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Inside The Games, к такому заключению пришла новый мэр города Вирджиния Раджи.

Она уверена, что Рим должен направить внимание не на проведение олимпиады, а на экономические проблемы.

Вирджиния Раджи может заявить о своем решении на церемении по случаю проводов итальянских паралимпийцев на игры в Рио-де-Жанейро.

Запланированные Римом в качестве расходов на организацию олимпиады 27,5 млн. долларов в значительной степени уступают суммам, предусмотренным Лос-Анджелесом (США), Будапештом (Венгрия) и Парижем (Франция).

Отметим, что имя города-победителя будет обнародовано 13 сентября 2017 года в столице Перу городе Лима.