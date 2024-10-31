Рейтинг ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров продвинулся на три позиции

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров продвинулся на три позиции в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров продвинулся на три позиции в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Как сообщает Report, 39-летний гроссмейстер с показателем 2738 теперь занимает 15-е место в ноябрьском списке.

Опустившийся на две позиции Теймур Раджабов (2698) находится на 33-м месте. Рауф Мамедов (2651) поднялся на 82-ю строчку, а Айдын Сулейманлы выбыл из списка.

Список продолжает возглавлять норвежец Магнус Карлсен (2831), представители США Фабиано Каруана (2805) и Хикару Накамура (2802) делят соответственно 2 и 3 места.

Среди женщин-шахматисток Азербайджана наилучший результат у Гюнай Мамедзаде (2417) - 39-е место. Говхар Бейдуллаева (2403) расположилась на 44-й, Ульвия Фаталиева (2381) - 65-й, а Ханым Баладжаева (2362) - 79-й строчке.

Тройку лидеров среди женщин возглавляют китайские шахматистки Ифань Хоу (2633), Веньюн Ю (2563) и Чжунъи Тань (2551).