О нас

Рейтинг ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров продвинулся на три позиции

Рейтинг ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров продвинулся на три позиции Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров продвинулся на три позиции в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Индивидуальные
31 октября 2024 г. 17:45
Рейтинг ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров продвинулся на три позиции

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров продвинулся на три позиции в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Как сообщает Report, 39-летний гроссмейстер с показателем 2738 теперь занимает 15-е место в ноябрьском списке.

Опустившийся на две позиции Теймур Раджабов (2698) находится на 33-м месте. Рауф Мамедов (2651) поднялся на 82-ю строчку, а Айдын Сулейманлы выбыл из списка.

Список продолжает возглавлять норвежец Магнус Карлсен (2831), представители США Фабиано Каруана (2805) и Хикару Накамура (2802) делят соответственно 2 и 3 места.

Среди женщин-шахматисток Азербайджана наилучший результат у Гюнай Мамедзаде (2417) - 39-е место. Говхар Бейдуллаева (2403) расположилась на 44-й, Ульвия Фаталиева (2381) - 65-й, а Ханым Баладжаева (2362) - 79-й строчке.

Тройку лидеров среди женщин возглавляют китайские шахматистки Ифань Хоу (2633), Веньюн Ю (2563) и Чжунъи Тань (2551).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FIDE reytinqi: Şəhriyar Məmmədyarov üç pillə irəliləyib

Самое читаемое

Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
26 октября 2024 г. 21:36
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
28 октября 2024 г. 10:24
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
29 октября 2024 г. 21:43
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
28 октября 2024 г. 10:45
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
29 октября 2024 г. 12:19
В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека
В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека
27 октября 2024 г. 00:34
Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне
Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне
28 октября 2024 г. 16:29
Вооруженные силы Азербайджана вошли в рейтинг самых сильных армий мира
Вооруженные силы Азербайджана вошли в рейтинг самых сильных армий мира
28 октября 2024 г. 07:25
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
30 октября 2024 г. 22:44
В Азербайджане после Отечественной войны от мин очищена территория площадью 170 тыс. га
В Азербайджане после Отечественной войны от мин очищена территория площадью 170 тыс. га
30 октября 2024 г. 12:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi