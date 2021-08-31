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Раджабов сохранил позицию в рейтинге ФИДЕ

Раджабов сохранил позицию в рейтинге ФИДЕ Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала новый рейтинг.
Индивидуальные
31 августа 2021 г. 15:57
Раджабов сохранил позицию в рейтинге ФИДЕ

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала новый рейтинг.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ФИДЕ, в первую 10-ку вошел 1 представитель Азербайджана.

Теймур Раджабов с 2 763 очками сохранил 10-ю позицию. А Шахрияр Мамедъяров, опустившись на 5 ступеней, покинул "десятку". На данный момент он 11-й с 2762 очками.

Гадир Гусейнов (2 665), продвинувшись на 3 ступени, поднялся на 69-ю строчку. Рауф Мамедов с 2 654 очками поднялся на 89-е место, Ниджат Аббасов (2652), отстав на 6 ступеней, занял 93-е место.

Первая “тройка” в списке не изменилась. Норвежский чемпион мира Магнус Карлсен (2 855) занимает первое место, Фабиано Каруана (США, 2 800) - второе, Дин Лижэнь (Китай, 2 799) - третье.

Из женщин-шахматисток Гюнай Мамедзаде (2 459) поднялась на одну строчку в рейтинге и заняла 25-е место. Гюльнар Мамедова (2 395) - 68-я, Ханум Баладжаева (2 369) - 92-я.

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Версия на азербайджанском языке FIDE reytinqi: Məmmədyarov geriləyib, Rəcəbov mövqeyini qoruyub

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