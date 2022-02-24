Регистрация в маршалы Гран-при Азербайджана завершилась

Бакинский клуб маршалов, функционирующий в составе операционной компании Бакинское городское кольцо, завершил программу регистрации в маршалы Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Бакинский клуб маршалов, функционирующий в составе операционной компании Бакинское городское кольцо, завершил программу регистрации в маршалы Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщили Report в Бакинском городском кольце, в стартовавшем с 10 января отборе регистрацию прошли около 3 000 человек.

Этап собеседования завершился 20 февраля. К этапу собеседования примкнули около 440 кандидатов. Число местных кандидатов среди заявителей достигло 2 300, из них 950 - маршалы, участвовавшие в предыдущих соревнованиях. Из зарубежных стран поступило 360 обращений.

С марта начнутся тренинги для маршалов, которые будут проходить по субботам и воскресеньям в учебно-тренировочном центре маршалов, расположенном в Парке европейских игр. Процесс планируется продолжить до июня.

Лицам, успешно завершившим маршальскую деятельность в Гран-при Азербайджана, будет выдана международная лицензия Автомобильной федерации Азербайджана и Международной автомобильной федерации. Международная лицензия позволит маршалам принимать участие в соревнованиях не только в Азербайджане, но и в любой стране, принимающей Гран-при "Формулы 1".

Сезон "Формулы-1" стартует 20 марта в Бахрейне. 10-12 июня в Баку состоится Гран-при Азербайджана.