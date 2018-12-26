"Ред Булл" может после 2020 года покинуть "Формулу-1"

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Из-за неопределённого будущего "Формулы-1" команда "Ред Булл" рассматривает переход в другие гоночные серии".

Как сообщает Report, об этом завил советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко.

"Соглашение действует до 2020 года. До тех пор пока не будет установлен регламент на двигатели и пока не подпишется Договор согласия, ни "Ред Булл", ни "Хонда" не будут принимать решения. Мы не собираемся снова попадать в зависимость, как это было в прошлом, когда мы упрашивали, а обещания не выполнялись", - сказал Марко, имея в виду ситуацию 2015 года, когда "Ред Булл" искал нового поставщика двигателей, однако не смог договориться с "Мерседесом" и вернулся к "Рено".

По его словам, если ситуация 2015-го повторится в конце 2020 года, австрийская команда может покинуть "Формулу-1" и перейти в гонку "24 часа Ле-Мана".

Отметим, что класс гиперкаров будет введён в WEC в сентябре 2020 года, когда он заменит нынешнюю категорию LMP1.

Напомним, что "Ред Будд" выступает в "Формуле-1" с 2005 года. в 2010-2013 гг. команда четырежды подряд становилась чемпионом мира.

