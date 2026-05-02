Рашид Мамедалиев завоевал бронзу на турнире "Большого шлема"
Индивидуальные
- 02 мая, 2026
- 16:50
Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевал бронзовую медаль на турнире "Большого шлема" в Душанбе.
Как сообщает Report, 26-летний спортсмен в матче за третье место победил таджикского дзюдоиста Ахмадзода Масуди.
На турнире, входящем в Мировой тур по дзюдо, Азербайджан был представлен шестью дзюдоистами в четырех весовых категориях. Днем ранее Мурад Мурадлы (60 кг), Ислам Рахимов и Низами Имранов (оба - 66 кг) завершили турнир без наград.
Напомним, что турнир завершится 3 мая.
