Рашид Мамедалиев завоевал бронзу на турнире "Большого шлема"

Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевал бронзовую медаль на турнире "Большого шлема" в Душанбе.

Как сообщает Report, 26-летний спортсмен в матче за третье место победил таджикского дзюдоиста Ахмадзода Масуди.

На турнире, входящем в Мировой тур по дзюдо, Азербайджан был представлен шестью дзюдоистами в четырех весовых категориях. Днем ранее Мурад Мурадлы (60 кг), Ислам Рахимов и Низами Имранов (оба - 66 кг) завершили турнир без наград.

Напомним, что турнир завершится 3 мая.