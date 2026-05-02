    Рашид Мамедалиев завоевал бронзу на турнире "Большого шлема"

    • 02 мая, 2026
    • 16:50
    Рашид Мамедалиев завоевал бронзу на турнире Большого шлема

    Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевал бронзовую медаль на турнире "Большого шлема" в Душанбе.

    Как сообщает Report, 26-летний спортсмен в матче за третье место победил таджикского дзюдоиста Ахмадзода Масуди.

    На турнире, входящем в Мировой тур по дзюдо, Азербайджан был представлен шестью дзюдоистами в четырех весовых категориях. Днем ранее Мурад Мурадлы (60 кг), Ислам Рахимов и Низами Имранов (оба - 66 кг) завершили турнир без наград.

    Напомним, что турнир завершится 3 мая.

    Турнир Большого шлема Рашид Мамедалиев Душанбе
    "Böyük Dəbilqə": Rəşid Məmmədəliyev bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB - 2

