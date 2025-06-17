Рашад Набиев поздравил бронзового призера чемпионата мира по дзюдо

Рашад Набиев поздравил бронзового призера чемпионата мира по дзюдо

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Набиев поздравил Зелима Цкаева (81 кг), завоевавшего бронзовую медаль на чемпионате мира в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, глава ACF опубликовал пост в связи с этим на своей странице в соцсетях.

"На чемпионате мира по дзюдо в Будапеште наш спортсмен Зелим Цкаев завоевал бронзовую медаль. Поздравляю Зелима с этим достижением и желаю успехов всем нашим дзюдоистам, которые будут бороться в предстоящие дни соревнований", - заявил Набиев.

Отметим, что на мундиале Азербайджан представляют 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины) в 10 весовых категориях в индивидуальных соревнованиях. Наша сборная также будет бороться в смешанных командных соревнованиях.