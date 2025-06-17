Рашад Набиев поздравил бронзового призера чемпионата мира по дзюдо

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Набиев поздравил Зелима Цкаева (81 кг), завоевавшего бронзовую медаль на чемпионате мира в столице Венгрии Будапеште.
Как сообщает Report, глава ACF опубликовал пост в связи с этим на своей странице в соцсетях.
"На чемпионате мира по дзюдо в Будапеште наш спортсмен Зелим Цкаев завоевал бронзовую медаль. Поздравляю Зелима с этим достижением и желаю успехов всем нашим дзюдоистам, которые будут бороться в предстоящие дни соревнований", - заявил Набиев.
Отметим, что на мундиале Азербайджан представляют 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины) в 10 весовых категориях в индивидуальных соревнованиях. Наша сборная также будет бороться в смешанных командных соревнованиях.