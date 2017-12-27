Рамиль Гулиев начнет подготовку к новому сезону в России

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Победитель чемпионата мира 2017 года по легкой атлетике в беге на 200 метров азербайджанец Рамиль Гулиев, сейчас представляющий Турцию, 10 января продолжит подготовку к сезону на базе в подмосковном Новогорске.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС менеджер спортсмена Ольга Назарова.

"10 января Рамиль начнет тренироваться в Новогорске, спустя четыре дня к нему присоединится его личный тренер Олег Мухин", - отметила Назарова.

Мухин также является тренером одного из ведущих российских спринтеров Руслана Перестюка. По информации, Гулиев и Перестюк несколько дней будут тренироваться вместе.

Гулиев в Лондоне впервые в карьере стал чемпионом мира по легкой атлетике. До этого его высшим достижением являлось серебро на чемпионате Европы на дистанции 200 метров. До 2011 года Гулиев выступал за сборную Азербайджана, уроженцем которого он является. До переезда в Турцию спортсмен вел переговоры с Всероссийской федерацией легкой атлетики о получении российского гражданства, которые завершились безрезультатно.

Как сообщила Назарова, Гулиев принял решение пропустить зимний сезон и не выступать на чемпионате мира в помещении, который пройдет с 1 по 4 марта в британском Бирмингеме. Главным стартом года для него станет августовский чемпионат Европы в Берлине.