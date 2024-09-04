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Раман Салей вновь в финале Паралимпиады Париж-2024

Раман Салей вновь в финале Паралимпиады Париж-2024 Азербайджанский парапловец Раман Салей вышел в финал летних Паралимпийских игр в Париже.
Индивидуальные
4 сентября 2024 г. 11:43
Раман Салей вновь в финале Паралимпиады Париж-2024

Азербайджанский парапловец Раман Салей вышел в финал летних Паралимпийских игр в Париже.

Как сообщает Report, азербайджанский спортсмен успешно выступил в отборочном туре в соревнованиях по плаванию вольным стилем на дистанции 100 метров (категория S12).

Напомним, ранее Раман Салей получил серебряную медаль Паралимпиады в соревнованиях по плаванию на спине на дистанции 100 метров.

Салей является трехкратным победителем летних Паралимпийских игр 2020 в Токио, серебряный призером летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Он также трижды завоевывал титул чемпиона мира.

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Версия на английском языке Azerbaijani Paraswimmer advances to Paris 2024 final
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan paraüzgüçüsü Paris-2024-də finala yüksəlib

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