Рафик Гусейнов: Впереди нас ждут еще 4 путевки на Олимпиаду

"Рады, что завоевали две лицензии из шести. Впереди нас ждут еще 4 путевки на Олимпиаду".

"Рады, что завоевали две лицензии из шести. Впереди нас ждут еще 4 путевки на Олимпиаду".

Как передает Report, об этом сообщил Рафик Гусейнов, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе.

"Постараемся взять их на чемпионате Европы и мировом квалификационном турнире, который пройдет в Баку", - сказал Р.Гусейнов.

Двухкратный чемпион мира рассказал, что это время победы на мировом первенстве совпало с датой, когда он начал заниматься борьбой: "Для меня это был памятный момент. Впервые в тот день в 1995 году отец повел меня в борцовский зал. Случайно именно в тот же день спустя годы я стал чемпионом мира. Я рад, что оправдал те надежды, которые мой отец возложил на меня 28 лет назад, и сделал его счастливым. Отныне я буду делать все возможное, чтобы добиться новых результатов и радовать наших болельщиков".

Отметим, что чемпионами мира на мундиале стали Эльданиз Азизли (55 кг) и Рафиг Гусейнов (82 кг), серебряные медали завоевали Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг).

Азербайджан добился на турнире исторического успеха.

Коллектив впервые стал чемпионом мира в командном зачете, набрав 120 очков.

До этого сборная в лучшем случае брала в командном зачете вторые места: в 2009 и 2010 годах - по вольной борьбе, а в 2015 и 2022 годах - греко-римской.

Кроме того, сборная по греко-римской борьбе добилась лучшего результата в истории азербайджанских сборных по борьбе на чемпионатах мира как по достоинству медалей, так и по набранным очкам.

Второе место на чемпионате мира завоевала сборная Ирана (102), а третье - Турции (93).