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Рафаэль Физиев встретится с любителями спорта в Баку

Рафаэль Физиев встретится с любителями спорта в Баку Известный азербайджанский боец ​​смешанных единоборств Рафаэль Физиев встретится со спортивными болельщиками.
Индивидуальные
3 августа 2022 г. 00:31
Рафаэль Физиев встретится с любителями спорта в Баку

Известный азербайджанский боец ​​смешанных единоборств Рафаэль Физиев встретится со спортивными болельщиками.

Как сообщает Report, мероприятие состоится 5 августа в "Dеniz Mall". На встрече состоится автограф-сессия спортсмена.

Вход для всех любителей спорта будет бесплатным.

Напомним, что 29-летний боец, впервые представляющий Азербайджан, встретился с бразильцем Рафаэлем Дус Анюсом в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Физиев нокаутировал соперника в последнем, 5-м раунде турнира "UFC Vegas 58". Это была его шестая подряд победа в UFC.

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Версия на азербайджанском языке Rafael Fiziyev Bakıda idman azarkeşləri ilə görüşəcək

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