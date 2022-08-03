Рафаэль Физиев встретится с любителями спорта в Баку

Известный азербайджанский боец ​​смешанных единоборств Рафаэль Физиев встретится со спортивными болельщиками.

Известный азербайджанский боец ​​смешанных единоборств Рафаэль Физиев встретится со спортивными болельщиками.

Как сообщает Report, мероприятие состоится 5 августа в "Dеniz Mall". На встрече состоится автограф-сессия спортсмена.

Вход для всех любителей спорта будет бесплатным.

Напомним, что 29-летний боец, впервые представляющий Азербайджан, встретился с бразильцем Рафаэлем Дус Анюсом в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Физиев нокаутировал соперника в последнем, 5-м раунде турнира "UFC Vegas 58". Это была его шестая подряд победа в UFC.