Рафаэль Физиев: Бой с такой легендой, как Гейджи - это безумие

"Бой с такой легендой, как Гейджи - это безумие".

"Бой с такой легендой, как Гейджи - это безумие".

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский боец ММА в легком весе Рафаэль Физиев, комментируя предстоящий бой со спортсменом из США Джастином Гейджи.

30-летний спортсмен сказал, что взволнован: "Я не знаю, какие чувства я испытаю, когда попаду на ринг и увижу его перед собой. Я давно слежу за Гейджи. Раньше я смотрел его бои, а теперь собираюсь сразиться с ним. Это невероятные чувства".

Бой между Рафаэлем Физиевым и Джастином Гейджем состоится 18 марта в Лондоне.