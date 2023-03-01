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Рафаэль Физиев: Бой с такой легендой, как Гейджи - это безумие

Рафаэль Физиев: Бой с такой легендой, как Гейджи - это безумие "Бой с такой легендой, как Гейджи - это безумие".
Индивидуальные
1 марта 2023 г. 18:25
Рафаэль Физиев: Бой с такой легендой, как Гейджи - это безумие

"Бой с такой легендой, как Гейджи - это безумие".

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский боец ММА в легком весе Рафаэль Физиев, комментируя предстоящий бой со спортсменом из США Джастином Гейджи.

30-летний спортсмен сказал, что взволнован: "Я не знаю, какие чувства я испытаю, когда попаду на ринг и увижу его перед собой. Я давно слежу за Гейджи. Раньше я смотрел его бои, а теперь собираюсь сразиться с ним. Это невероятные чувства".

Бой между Рафаэлем Физиевым и Джастином Гейджем состоится 18 марта в Лондоне.

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Версия на азербайджанском языке Rafael Fiziyev: "Geyci kimi əfsanə ilə döyüşmək mənim üçün dəlilikdir"

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