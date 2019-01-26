Рафаэль Агаев прошёл в финал турнира Премьер-лиги Karate1 в Париже - ФОТО

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Член сборной Азербайджана по карате Рафаэль Агаев прошёл в финал турнира Премьер-лиги Karate1 в Париже.

Как сообщили Report в Национальной федерации карате Азербайджана, Агаев получил травму челюсти в середине второго боя, однако смог одержать победу в этом и в двух следующих поединках. Каратист получил ещё одно повреждение на лице в полуфинальном поединке, а в финале встретится с одним из фаворитов турнира Кеном Нишимура (Япония).

Ещё трое спортсменов Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Рафиз Гасанов (67 кг) и Нурана Алиева (50 кг) хоть и приняли участие в утешительных поединках, однако не смогли завоевать медалей.

Отметим, что сегодня в борьбу вступят ещё десять наших спортсменов. Итоговые результаты будут известны 27 января.

Сборная Азербайджана по карате принимает участие в турнире Премьер-лиги Karate1 в Париже.