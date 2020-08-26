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Рафаэль Агаев получил новую должность 

Рафаэль Агаев получил новую должность  Лидер сборной - Рафаэль Агаев получил назначение в тренерский состав
Индивидуальные
26 августа 2020 г. 13:00
Рафаэль Агаев получил новую должность 

Гурбан Тагиев назначен главным тренером мужской сборной Азербайджана по карате.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации, Тагиев заменил на этом посту Бахаддина Кандаза. А лидер сборной - Рафаэль Агаев получил назначение в тренерский состав.
Отметим, что Гурбан Тагиев в течение своей карьеры завоевывал серебряную медаль Чемпионата мира, а в командном составе был бронзовым призером Чемпионата Европы. Он неоднократно становился победителем и призером Кубка мира.

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Версия на азербайджанском языке Rafael Ağayevə millimizdə yeni vəzifə verildi

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