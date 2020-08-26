Рафаэль Агаев получил новую должность

Лидер сборной - Рафаэль Агаев получил назначение в тренерский состав

Гурбан Тагиев назначен главным тренером мужской сборной Азербайджана по карате.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации, Тагиев заменил на этом посту Бахаддина Кандаза. А лидер сборной - Рафаэль Агаев получил назначение в тренерский состав.

Отметим, что Гурбан Тагиев в течение своей карьеры завоевывал серебряную медаль Чемпионата мира, а в командном составе был бронзовым призером Чемпионата Европы. Он неоднократно становился победителем и призером Кубка мира.