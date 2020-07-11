О нас
Report Georgia

Рафаэль Агаев: Не верю, что Рашад Садыгов завершил карьеру 

Рафаэль Агаев: Не верю, что Рашад Садыгов завершил карьеру  Я не верю, что Рашад Садыгов завершил карьеру. Я ему сам сказал, что он может вернуться на поле. Но он продолжит карьеру в качестве тренера. Желаю Рашаду успехов в работе
Индивидуальные
11 июля 2020 г. 19:40
Рафаэль Агаев: Не верю, что Рашад Садыгов завершил карьеру 

"Я не верю, что Рашад Садыгов завершил карьеру. Я ему сам сказал, что он может вернуться на поле. Но он продолжит карьеру в качестве тренера. Желаю Рашаду успехов в работе". 


Об этом в прямом эфире на Instagram-странице Report заявил пятикратный чемпион мира по карате Рафаэль Агаев.


Рафаэль рассказал, что чаще всего болеет за азербайджанские клубы в еврокубках: "Я смотрел все матчи "Карабаха" в еврокубках. Шел на стадион и кричал "Рашад!", "Карабах!". Однажды наш друг Гаджи Алиев снял это на видео и опозорил меня", - отметил спортсмен. 

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rafael Ağayev: "Rəşad Sadıqovun karyerasını bitirdiyinə inanmıram"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Рафаэль Агаев: Мы тоже можем нарушить правила карантина 
Рафаэль Агаев: Мы тоже можем нарушить правила карантина 
11 июля 2020 г. 19:27
Знаменитый спортсмен открывает школу карате
Знаменитый спортсмен открывает школу карате
11 июля 2020 г. 17:43
Рафаэль Агаев получил предложение от сборной России
Рафаэль Агаев получил предложение от сборной России
11 июля 2020 г. 17:10
Азербайджанские спортсмены получат помощь
Азербайджанские спортсмены получат помощь
11 июля 2020 г. 10:45
Формула-1 подтвердила проведение Гран-при России в сентябре
Формула-1 подтвердила проведение Гран-при России в сентябре
10 июля 2020 г. 13:49
Перенос дат проведения Игр стран СНГ не планируется
Перенос дат проведения Игр стран СНГ не планируется
7 июля 2020 г. 02:31
Азербайджанский борец скончался в возрасте 22 лет
Азербайджанский борец скончался в возрасте 22 лет
6 июля 2020 г. 13:57
Определился победитель первого Гран-при сезона Формулы-1
Определился победитель первого Гран-при сезона "Формулы-1"
5 июля 2020 г. 19:57
Этапы Формулы 1 могут отменить еще в трех странах
Этапы "Формулы 1" могут отменить еще в трех странах
4 июля 2020 г. 11:39
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили
4 июля 2020 г. 04:54

Последние новости

21:12
В Саудовской Аравии у 75 футболистов выявили коронавирус Футбол
21:02
ВидеоЗадержаны члены группировки, присваивавшие госсубсидии  Происшествия
20:35
"Ливерпуль" дома не справился с "Бёрнли" Футбол
20:30
МИД: Армения несет ответственность за растущую напряженность в регионе Нагорно-карабахский конфликт
19:46
Бывший вице-президент "Нефтчи" скончался от коронавируса  Футбол
19:40
ФотоРафаэль Агаев: Не верю, что Рашад Садыгов завершил карьеру  Индивидуальные
19:27
Рафаэль Агаев: Мы тоже можем нарушить правила карантина  Индивидуальные
19:14
На следующей неделе температура поднимется до 38 градусов тепла  Экология
19:00
В Москве провалилась армянская провокация против Полада Бюльбюль оглы Диаспора
18:56
ВидеоФонд Гейдара Алиева помог семье еще одного шехида  Внутренняя политика
18:09
В Маштаги люди выбрасывают мусор в исторический памятник  Мультимедиа
18:02
Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19 В регионе
18:00
В Индии начали продавать защитные маски, украшенные бриллиантами Это интересно
17:43
Знаменитый спортсмен открывает школу карате Индивидуальные
17:40
Более 60% депутатов парламента Афганистана заразились коронавирусом Другие страны