Рафаэль Агаев: Не верю, что Рашад Садыгов завершил карьеру

Я не верю, что Рашад Садыгов завершил карьеру. Я ему сам сказал, что он может вернуться на поле. Но он продолжит карьеру в качестве тренера. Желаю Рашаду успехов в работе

"Я не верю, что Рашад Садыгов завершил карьеру. Я ему сам сказал, что он может вернуться на поле. Но он продолжит карьеру в качестве тренера. Желаю Рашаду успехов в работе".



Об этом в прямом эфире на Instagram-странице Report заявил пятикратный чемпион мира по карате Рафаэль Агаев.



Рафаэль рассказал, что чаще всего болеет за азербайджанские клубы в еврокубках: "Я смотрел все матчи "Карабаха" в еврокубках. Шел на стадион и кричал "Рашад!", "Карабах!". Однажды наш друг Гаджи Алиев снял это на видео и опозорил меня", - отметил спортсмен.