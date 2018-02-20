Рафаэль Агаев: Азербайджанский народ привык, что я всегда завоевываю золотую медаль - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с 5-кратным чемпионом мира и 12-кратным чемпионом Европы по карате Рафаэлем Агаевым.

- На соревновании Премьер-лиги Karate1 в городе Дубай вы завоевали золотую медаль. Каковы ваши впечатления?

- Соревнование было организовано на высоком уровне. В Премьер-лиге не бывает слабых спортсменов. Если раньше в одной весовой категории выступало 120 спортсменов, 2-3 из них было легко одолеть. Но сейчас выступает 64 человека. Эти спортсмены получают туда приглашение. На Летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году по каждой весовой категории будет 7 лицензий. Еще 2 каратиста отправятся на олимпиаду с "грин картой", 1 будет японцем. То есть из 150 спортсменов только 7 смогут получить лицензию. Я стараюсь быть первым. Сейчас в своей весовой категории я на первом месте в мировом рейтинге. Соревнование прошло очень хорошо для меня. Просто из-за того, что бои были последовательными, полуфинальная встреча с иранским спортсменом была трудной. И в финале чемпионата мира я с ним боролся и победил. В будущих соревнованиях я также сделаю все возможное, чтобы завоевать золотую медаль. Хочу, чтобы прозвучал гимн Азербайджана.

- В чем была причина проигрыша на финальной встрече в Париже?

- В профессиональном спорте ежесекундно может быть что угодно. До 2 минут 59 секунд 3 минут я был впереди. В последнюю секунду я пропустил удар. Это была моя ошибка. Случилось неожиданное. Если бы до конца боя оставалось 15-20 секунд или 1 минута, я мог бы победить. Это стало для меня уроком. Профессиональный спортсмен для того чтобы быть на пике, должен упасть, чтобы познать вкус победы. Это спорт. Мы не роботы. Должны уметь побеждать и проигрывать. 2018 год начался для меня очень успешно. В первые два месяца я дважды выступал в финале. Завоевал золотую и серебряную медали. Азербайджанский народ привык, что я всегда завоевываю золотую медаль. Я стараюсь соблюдать эту традицию, радовать народ. Я благодарен тем, кто поддерживает меня.

- Многие спортсмены после успешного выступления не могут сохранить вес. Каково ваше положение?

- Когда ты молодой, ничего не чувствуешь насчет веса. Тогда у меня были проблемы со снижением веса. Мне уже 33 года. Все в порядке. Человек с возрастом становится профессиональнее. Когда следишь за тренировками, питанием, все бывает в порядке. Раньше мой вес был 82 кг, сейчас я спустил его до 75 кг. Иногда вешу 73-74 кг. В этом весе я хорошо себя чувствую. Я думаю, у профессионального спортсмена не должно быть проблем со снижением веса. Если человек хочет чего-то добиться в жизни, должен многим жертвовать.

- В дубайском соревновании не было японского каратиста Кена Нишимуры. Вы хотите взять у него реванш?

- Моя главная мечта не в том, чтобы взять реванш. Желание большинства спортсменов - участвовать в олимпиаде. Мое же желание не только в участии. Я хочу подарить азербайджанскому народу золотую медаль. 16 марта на соревнование в голландском городе Роттердам прибудет и японский спортсмен. Мы поборемся. Реванш я возьму в Японии.