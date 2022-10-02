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Раджабов: Шахматисты России должны участвовать в международных турнирах

Раджабов: Шахматисты России должны участвовать в международных турнирах Сборная России по шахматам, как и команды из других стран, должна принимать участие во всех международных турнирах, потому что спорт, культура и искусство должны оставаться вне политики.
Индивидуальные
2 октября 2022 г. 11:37
Раджабов: Шахматисты России должны участвовать в международных турнирах
Теймур Раджабов

Сборная России по шахматам, как и команды из других стран, должна принимать участие во всех международных турнирах, потому что спорт, культура и искусство должны оставаться вне политики.

Как передает Report, такое мнение ТАСС высказал победитель Кубка мира 2019 года, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов.

Напомним, что 16 марта Международная шахматная федерация (FIDE) запретила сборным России и Беларуси участвовать в турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.

"Думаю, российские шахматисты должны принимать участие во всех международных турнирах, как и шахматисты из других стран. Мне кажется, мировое спортивное сообщество, искусство, культура должны оставаться вне политики. Я сам в каком-то смысле пацифист, хотел бы, чтобы все принимали участие в турнирах, несмотря на взгляды", - сказал Раджабов.

"Ситуация очень сложная. Считаю, что спортсменов нельзя отстранять: они положили свою жизнь, здоровье, часто - образование, рисковали всем, чтобы быть в спорте, в каком-то смысле их права сильно нарушаются", - добавил собеседник агентства.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov: "Rusiya komandası beynəlxalq yarışlarda iştirak etməlidir"

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