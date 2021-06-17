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Раджабов и Мамедъяров не сыграют  в Туре чемпионов

Раджабов и Мамедъяров не сыграют  в Туре чемпионов Азербайджанские шахматисты Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров не выступят на VII этапе Тура чемпионов, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусем Карлсеном.
Индивидуальные
17 июня 2021 г. 14:23
Раджабов и Мамедъяров не сыграют  в Туре чемпионов

Азербайджанские шахматисты Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров не выступят на VII этапе Тура чемпионов, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусем Карлсеном.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт соревнования, на турнире под названием Goldmoney Asian Rapid выступят только представители Азии.

Единственным представителем стороннего континента будет организатор турнира Магнус Карлсен.

В Туре чемпионов впервые сыграет женщина-шахматист Хоу Ифан, занимающая первые строчки рейтинга ФИДЕ с 2 658 очками.

Goldmoney Asian Rapid с призовым фондом в размере 100 000 долларов США стартует 26 июня и завершится 4 июля.

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Версия на азербайджанском языке Rəcəbov və Məmmədyarov Çempionlar Turundan kənarda qaldı

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