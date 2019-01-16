Раджабов и Мамедъяров провели очередной матч на супертурнире "Tata Steel Chess"

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские гроссмейстеры провели очередной матч в рамках супертурнира "Tata Steel Chess" в нидерландском Вейк-ан-Зее.
Как передает Report, Шахрияр Мамедъяров в 4-м туре сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим.
Другой азербайджанский шахматист Теймур Раджабов также сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом.
Tata Steel Chess
Вейк-ан-Зее, Нидерланды
4-й тур
Магнус Карлсен (Норвегия) - Владимир Крамник (Россия) - 0,5: 0,5
Шахрияр Мамедъяров (АЗЕРБАЙДЖАН) - Ян Непомнящий (Россия) - 0,5: 0,5
Рихард Раппорт (Венгрия) - Аниш Гири (Нидерланды) - 1: 0
Вишванатан Ананд (Индия) - Теймур Раджабов (АЗЕРБАЙДЖАН) - 0,5: 0,5
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Сэмюэль Шенкленд (США) - 0,5: 0,5
Дэн Лижэнь (Китай) - Владимир Федосеев (Россия) - 0,5: 0,5
Сантош Видит (Индия) - Йорден ван Форест (Нидерланды) - 1: 0
В следующем туре Теймур Раджабов встретится с поляком Яном-Кшиштоф Дудой, а Шахрияр Мамедъяров встретится с россиянином Владимиром Крамником.
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