Раджабов и Мамедъяров провели очередной матч на супертурнире "Tata Steel Chess"

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские гроссмейстеры провели очередной матч в рамках супертурнира "Tata Steel Chess" в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Как передает Report, Шахрияр Мамедъяров в 4-м туре сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим.

Другой азербайджанский шахматист Теймур Раджабов также сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом.

Tata Steel Chess

Вейк-ан-Зее, Нидерланды

4-й тур

Магнус Карлсен (Норвегия) - Владимир Крамник (Россия) - 0,5: 0,5

Шахрияр Мамедъяров (АЗЕРБАЙДЖАН) - Ян Непомнящий (Россия) - 0,5: 0,5

Рихард Раппорт (Венгрия) - Аниш Гири (Нидерланды) - 1: 0

Вишванатан Ананд (Индия) - Теймур Раджабов (АЗЕРБАЙДЖАН) - 0,5: 0,5

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Сэмюэль Шенкленд (США) - 0,5: 0,5

Дэн Лижэнь (Китай) - Владимир Федосеев (Россия) - 0,5: 0,5

Сантош Видит (Индия) - Йорден ван Форест (Нидерланды) - 1: 0

В следующем туре Теймур Раджабов встретится с поляком Яном-Кшиштоф Дудой, а Шахрияр Мамедъяров встретится с россиянином Владимиром Крамником.