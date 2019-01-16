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    Раджабов и Мамедъяров провели очередной матч на супертурнире "Tata Steel Chess"

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские гроссмейстеры провели очередной матч в рамках супертурнира "Tata Steel Chess" в нидерландском Вейк-ан-Зее.

    Как передает Report, Шахрияр Мамедъяров в 4-м туре сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим.

    Другой азербайджанский шахматист Теймур Раджабов также сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом.

    Tata Steel Chess 

    Вейк-ан-Зее, Нидерланды

    4-й тур

    Магнус Карлсен (Норвегия) - Владимир Крамник (Россия) - 0,5: 0,5

    Шахрияр Мамедъяров (АЗЕРБАЙДЖАН) - Ян Непомнящий (Россия) - 0,5: 0,5

    Рихард Раппорт (Венгрия) - Аниш Гири (Нидерланды) - 1: 0

    Вишванатан Ананд (Индия) - Теймур Раджабов (АЗЕРБАЙДЖАН) - 0,5: 0,5

    Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Сэмюэль Шенкленд (США) - 0,5: 0,5

    Дэн Лижэнь (Китай) - Владимир Федосеев (Россия) - 0,5: 0,5

    Сантош Видит (Индия) - Йорден ван Форест (Нидерланды) - 1: 0

    В следующем туре Теймур Раджабов встретится с поляком Яном-Кшиштоф Дудой, а Шахрияр Мамедъяров встретится с россиянином Владимиром Крамником.

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