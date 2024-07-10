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Рабочая группа по подготовке к III Играм СНГ провела очередное заседание

Рабочая группа по подготовке к III Играм СНГ провела очередное заседание В Баку состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке к III Играм СНГ, которые пройдут в Азербайджане в 2025 году.
Индивидуальные
10 июля 2024 г. 20:13
Рабочая группа по подготовке к III Играм СНГ провела очередное заседание

В Баку состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке к III Играм СНГ, которые пройдут в Азербайджане в 2025 году.

Как сообщает Report, заседание проходило под председательством министра молодежи и спорта Фарида Гаибова.

Обсуждались вопросы подготовки спортивных объектов, аккредитации, размещения участников, безопасности, медицинского обслуживания, трансляции, подготовки к церемониям открытия и закрытия, и другие вопросы.

Отметим, что сегодня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании организационного комитета по проведению в октябре 2025 года в Азербайджане III игр СНГ.

Игры пройдут в 14 городах Азербайджана - Гяндже, Ханкенди, Мингячевире, Габале, Исмаиллы, Шеки, Шамкире, Товузе, Газахе, Гёйгёле, Евлахе, Огузе, Тертере и Гёранбое по 22 видам спорта в 33 программах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda keçiriləcək III MDB Oyunlarına hazırlıq işləri davam edir

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