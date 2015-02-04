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    Французские велосипедисты-путешественники скоро доберутся до Азербайджана

    В течение двух месяцев они добрались до Турции

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Обучающиеся во Франции студенты вышли в мировое турне на велосипедах.

    Как сообщает Report, студенты Эмиле Ривоер, Вьенне Поурудилер, Николас Клавсольес и Тристан Эйман Дауфин решили приостановить учебу на год и совершить кругосветное путешествие.

    Они колесят уже два месяца и добрались до Турции. По словам велосипедистов, им хочется побывать в Азербайджане, Туркменистане, Казахстане, России и Украине. По словам путешественников, они намерены узнать мир не через телевидение, газеты и журналы, а увидеть своими глазами.

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