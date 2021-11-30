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Проживающий в США азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира

Проживающий в США азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира Проживающий в США азербайджанский спортсмен Эльгюн Ханогланлы выиграл чемпионат мира по будо в Хаммамете, Тунис.
Индивидуальные
30 ноября 2021 г. 23:41
Проживающий в США азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира

Проживающий в США азербайджанский спортсмен Эльгюн Ханогланлы выиграл чемпионат мира по будо в Хаммамете, Тунис.

Как сообщает местное бюро Report, он стал чемпионом планеты, победив в весовой категории до 60 кг тунисского борца Эллузи Сабури. Таким образом, Э. Ханогланлы одержал свою пятую крупную победу на профессиональном ринге.

В интервью Report Э. Ханогланлы сказал, что одолел своего соперника удушающим приемом: "В международном соревновании приняли участие более ста спортсменов из 45 стран. Хотя я много лет живу в США, но в соревнованиях участвую как представитель Азербайджана".

Отметим, что на турнире приняли участие 10 спортсменов Федерации боевых искусств Азербайджана Будо. Наша страна завоевала 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали. Так, Ибрагим Мамедов (70 кг), Хаял Гулиев (85 кг) и Азер Мамедов (95 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Азер Ахмедов (75 кг) и Хаял Гулиев (80 кг) заняли второе место, а Эльвин Исрафилов довольствовался бронзой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da yaşayan azərbaycanlı idmançı dünya çempionu olub

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