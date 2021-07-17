Пропавший в Японии угандийский спортсмен оставил записку

Пропавший без вести в Японии тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко оставил записку.
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Он также обратился с просьбой к членам делегации страны передать все его вещи жене, которая осталась в Уганде. "Я хочу работать в Японии", - говорится в найденной записке.
Ранее отмечалось, что спортсмен из Уганды, прибывший в Японию для участия в Олимпийских играх, пропал.
Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио.