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Пропавший в Японии угандийский спортсмен оставил записку

Пропавший в Японии угандийский спортсмен оставил записку Пропавший без вести в Японии тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко оставил записку.
Индивидуальные
17 июля 2021 г. 04:06
Пропавший в Японии угандийский спортсмен оставил записку
Джулиус Ссекитолеко

Пропавший без вести в Японии тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко оставил записку.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo, африканец купил билет на скоростной поезд в Нагою, расположенную примерно в 200 километрах от города Идзумисано, где разместилась угандийская делегация. Тяжелоатлет оставил послание, в котором объяснил, что не хочет возвращаться на Родину, так как "жизнь там трудна".

Он также обратился с просьбой к членам делегации страны передать все его вещи жене, которая осталась в Уганде. "Я хочу работать в Японии", - говорится в найденной записке.

Ранее отмечалось, что спортсмен из Уганды, прибывший в Японию для участия в Олимпийских играх, пропал.

Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио.

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