Пройдут очередные встречи шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова"

Сегодня пройдут очередные встречи VIII международного шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова".
Как сообщает Report, на второй день турнира состоятся встречи IV, V и VI тура по рапиду.
"Мемориал Вугара Гашимова"
IV тур
Рауф Мамедов – Валехо Понс (Испания)
Айдын Сулейманлы – Гукеш Доммараджу (Индия)
Шахрияр Мамедъяров – Ричард Раппорт (Румыния)
Абдулла Гадимбейли – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Ван Хао (Китай) – Семуэль Шенкленд (США)
V тур
Семуэль Шенкленд (США) - Рауф Мамедов
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) - Ван Хао (Китай)
Ричард Раппорт (Румыния) - Абдулла Гадимбейли
Гукеш Доммараджу (Индия) - Шахрияр Мамедъяров
Валехо Понс (Испания) - Айдын Сулейманлы
VI тур
Рауф Мамедов - Айдын Сулейманлы
Шахрияр Мамедъяров - Валехо Понс (Испания)
Абдулла Гадимбейли - Гукеш Доммараджу (Индия)
Ван Хао (Китай) - Ричард Раппорт (Румыния)
Семуэль Шенкленд (США) - Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Соревнование завершится 24 декабря.
В настоящее время с 6 очками лидирует представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов. Рауф Мамедов с 5 очками на втором месте. На следующей ступени с 4 очками разместились Семуэль Шенкленд (США), Валехо Понс (Испания) и Ван Хао (Китай). У Ричарда Раппорта (Румыния), Шахрияра Мамедъярова и Гукеша Доммараджу (Индия) в активе имеется по 2 очка, у Абдуллы Гадимбейли – 1 очко. Замыкает список Айдын Сулейманов, не набравший очков.