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Пройдут очередные встречи шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова"

Пройдут очередные встречи шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова" Сегодня пройдут очередные встречи VIII международного шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова".
Индивидуальные
19 декабря 2022 г. 11:01
Пройдут очередные встречи шахматного турнира Мемориал Вугара Гашимова

Сегодня пройдут очередные встречи VIII международного шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова".

Как сообщает Report, на второй день турнира состоятся встречи IV, V и VI тура по рапиду.

"Мемориал Вугара Гашимова"

IV тур

Рауф Мамедов – Валехо Понс (Испания)

Айдын Сулейманлы – Гукеш Доммараджу (Индия)

Шахрияр Мамедъяров – Ричард Раппорт (Румыния)

Абдулла Гадимбейли – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Ван Хао (Китай) – Семуэль Шенкленд (США)

V тур

Семуэль Шенкленд (США) - Рауф Мамедов

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) - Ван Хао (Китай)

Ричард Раппорт (Румыния) - Абдулла Гадимбейли

Гукеш Доммараджу (Индия) - Шахрияр Мамедъяров

Валехо Понс (Испания) - Айдын Сулейманлы

VI тур

Рауф Мамедов - Айдын Сулейманлы

Шахрияр Мамедъяров - Валехо Понс (Испания)

Абдулла Гадимбейли - Гукеш Доммараджу (Индия)

Ван Хао (Китай) - Ричард Раппорт (Румыния)

Семуэль Шенкленд (США) - Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Соревнование завершится 24 декабря.

В настоящее время с 6 очками лидирует представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов. Рауф Мамедов с 5 очками на втором месте. На следующей ступени с 4 очками разместились Семуэль Шенкленд (США), Валехо Понс (Испания) и Ван Хао (Китай). У Ричарда Раппорта (Румыния), Шахрияра Мамедъярова и Гукеша Доммараджу (Индия) в активе имеется по 2 очка, у Абдуллы Гадимбейли – 1 очко. Замыкает список Айдын Сулейманов, не набравший очков.

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Версия на азербайджанском языке "Vüqar Həşimov Memorialı-2022"də növbəti görüşlər keçiriləcək

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