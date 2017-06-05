Произошли изменения в составе сборной Азербайджана по боксу

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В составе мужской сборной Азербайджана по боксу произошли изменения. Как сообщает Report, об этом заявил старший тренер сборной Нариман Абдуллаев в интервью пресс-службе федерации.

Опытный специалист, отметил, что некоторые члены состава, выступившего на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" не поедут на чемпионат, который стартует 14 июня в украинском городе Харьков: "Некоторые боксеры получили травму на Исламиаде. По этой причине, мы дадим шанс их дублёрам. К примеру, Тамерлан Абдуллаев в соревновании рассек бровь, и он не сможет принять участие на чемпионате Европы. Вместо него мы испытаем опытного Парвиза Багирова. Мы также произвели замену в весовой категории 81 кг. Вместо Рауфа Рагимова постарается проявить себя Эльдар Гулиев. Масуд Юсифзаде из-за недостаточного веса будет выступать не в категории 52 кг, а в категории до 49 кг. Чемпион мира в этом весе Эльвин Мамишзаде выйдет на ринг. У выступающего в весовой категории 91 кг Теймура Мамедова и до Исламиады была травма локтя. В этом соревновании после финальной битвы снова начали проявляться боли. Из-за его лечение в настоящее время, мы дадим шанс победителю Европейских Игр Абдулгадиру Абдуллаеву".

Н.Абдуллаев обозначил цели в связи с чемпионатом Европы. Он отметил, что, их целью наряду с успешным выступлением на чемпионате мира, является получение максимального количества лицензий: "В составе нашей сборной есть 3 чемпиона мира. У нас большие надежды на Эльвина Мамишзаде, Джавида Чалабиева и Магомедрасула Меджидова. Но это не означает, что мы не верим в других. Мы ждем успеха от всех наших боксёров. Многое будет зависеть и от жеребьёвки. Мы поставили перед собой цель завоевать на первенстве континента 10 путёвок на чемпионат мира. Для этого будет необходимо попасть в первую "восьмерку".

Отметим, что тренерский корпус под руководством главного тренера Леонида Лоивского в Чемпионате Европы, который продлится до 26 июня предоставит шанс Масуду Юсифзаде (49 кг), Эльвину Мамишзаде (52 кг), Тайфуру Алиеву (56 кг), Джавиду Чалабиеву (60 кг), Лоренцо Сотомайору (64 кг), Пярвизу Багирову (69 кг), Кямрану Шахсуварлы (75 кг), Эльдару Гулиеву (81 кг), Абдулгадиру Абдуллаеву (91 кг) и Магомедрасулу Меджидову (+ 91 кг).