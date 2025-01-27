МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели

Парижский монетный двор начнет замену некачественных медалей, врученных победителям XXXIII летних Олимпийских игр, в ближайшие недели.

Парижский монетный двор начнет замену некачественных медалей, врученных победителям XXXIII летних Олимпийских игр, в ближайшие недели.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Международном олимпийском комитете.

В МОК подчеркнули, что находятся в контакте с национальными олимпийскими комитетами и Парижским монетным двором, производившим медали.

"Парижский монетный двор ответственен за производство и контроль качества медалей и мы тесно сотрудничаем, чтобы понять причину и обстоятельства повреждения. Монетный двор заменит дефектные медали, вручит новые, с той же гравировкой, что и в оригинале. Процесс выдачи новых медалей должен начаться в ближайшие недели", - сообщили в МОК.

Напомним, что азербайджанские спортсмены завоевали 7 медалей на Олимпиаде в Париже. Пять из них обратились в Национальный олимпийский комитет с жалобой на ухудшение качества полученных ими медалей.